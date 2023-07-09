فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم

الأحد، 09 يوليه 2023 - 19:28

7/9/2023 7:28:04 PM فريتز شميد.. مدرب ناشئي الزمالك الجديد الباحث عن حل لفوضى كرة القدم
فريتز شميد الزمالك مدرب ناشئي الزمالك
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