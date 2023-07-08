هدف الزمالك الثالث ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري)
السبت، 08 يوليه 2023 - 22:35
جووووول⚽🔥 بذكاء وحرفنة ومعلمة 💥💥.. زيزو يتقدم للزمالك بالهدف الثالث ضد فيوتشر pic.twitter.com/xszAvEt51Q— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023
نرشح لكم
هدف الزمالك الثاني ضد فيوتشر - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري) هدف فيوتشر الثاني ضد الزمالك - أحمد عاطف (الدوري المصري) ثنائية فوز الأهلي على الاتحاد السكندري (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول ضد الزمالك - ناصر ماهر (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني في الاتحاد - كهربا (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول في مرمى الاتحاد - علي معلول (الدوري المصري) خالد مرتجي: أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد لم تكن سببا في بيان فيفبرو