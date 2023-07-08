هدف فيوتشر الثاني ضد الزمالك - أحمد عاطف (الدوري المصري)
السبت، 08 يوليه 2023 - 21:36
جووووول⚽🔥 بمجهود فردي رااائع💥💥.. أحمد عاطف يضيف الهدف الثاني لفريق فيوتشر في مرمى الزمالك pic.twitter.com/j1yG26hj8y— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023
نرشح لكم
هدف الزمالك الثالث ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري) هدف الزمالك الثاني ضد فيوتشر - ناصر منسي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول ضد فيوتشر - أحمد سيد زيزو (الدوري المصري) هدف فيوتشر الأول ضد الزمالك - ناصر ماهر (الدوري المصري) أهداف فوز المصري على حرس الحدود 2/3 (كأس مصر) خالد مرتجي: أزمة الأهلي مع عبد الله السعيد لم تكن سببا في بيان فيفبرو خالد مرتجي يوضح الهدف الأساسي لتأسيس شركة الكرة بالأهلي وأول مشروعاتها مرتجي يكشف: لماذا لا يسير الأهلي على خطى أندية أوروبا ويكتفي بكرة القدم فقط؟