هدف إنجلترا في مرمى إسبانيا - كول بالمر (نهائي يورو تحت 21)
السبت، 08 يوليه 2023 - 21:27
⚽بالمر يفتتح التسجيل لإنكلترا من ركلة حرة #بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 8, 2023
#U21EURO pic.twitter.com/JJgfd7pGkT
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