هدف الأهلي الثاني في الاتحاد - كهربا (الدوري المصري)
السبت، 08 يوليه 2023 - 19:35
الفولت العالي يتألق 🔥🦅 محمود كهربا يسجل الهدف الثاني للأهلي بعد أسيست رائع من بيرسي تاو #ONTime_Sports pic.twitter.com/yhjhLR6Im4— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023
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