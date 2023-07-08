هدف الأهلي الأول في مرمى الاتحاد - علي معلول (الدوري المصري)
السبت، 08 يوليه 2023 - 19:32
ملك الحلووول من بدري بدري 💥🦅 علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الأتحاد من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/ZKdG8t5BJP— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 8, 2023
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