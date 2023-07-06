خالد مرتجي يوضح الهدف الأساسي لتأسيس شركة الكرة بالأهلي وأول مشروعاتها

مرتجي يكشف: لماذا لا يسير الأهلي على خطى أندية أوروبا ويكتفي بكرة القدم فقط؟

هدف فوز الأهلي على الإسماعيلي - بيرسي تاو (الدوري المصري)

خالد مرتجي يختار اللقب الأفريقي الأغلى في تاريخ الأهلي

مرتجي يوضح: لماذا يخسر نشاط الكرة في مصر وإفريقيا؟.. وسياسة اللعب المالي النظيف

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هدف أهّل مصر للأوليمبياد.. تسديدة شحاتة أمام غينيا لم تكن وليدة الصدفة

مرتجي يحكي عن خطأ تدراكه الأهلي.. وكواليس حديثه مع غالي بعد هدف الوداد