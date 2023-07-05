خالد مرتجي يختار اللقب الأفريقي الأغلى في تاريخ الأهلي

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:47

7/5/2023 8:47:08 PM خالد مرتجي يختار اللقب الأفريقي الأغلى في تاريخ الأهلي
خالد مرتجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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