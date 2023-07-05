مرتجي يوضح: لماذا يخسر نشاط الكرة في مصر وإفريقيا؟.. وسياسة اللعب المالي النظيف

خالد مرتجي يختار اللقب الأفريقي الأغلى في تاريخ الأهلي

دخلة جمهور الزمالك أمام المقاولون العرب

هدف أهّل مصر للأوليمبياد.. تسديدة شحاتة أمام غينيا لم تكن وليدة الصدفة

مرتجي يحكي عن خطأ تدراكه الأهلي.. وكواليس حديثه مع غالي بعد هدف الوداد