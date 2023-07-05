مرتجي يوضح: لماذا يخسر نشاط الكرة في مصر وإفريقيا؟.. وسياسة اللعب المالي النظيف
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:44
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