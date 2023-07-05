حوار في الجول| خالد مرتجي يكشف كيف يُدير الأهلي أموره المالية.. ولماذا تخسر الأندية المصرية

هل كان سيرحل كولر في حالة خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا؟ إجابة قاطعة من خالد مرتجي

هدف أهّل مصر للأوليمبياد.. تسديدة شحاتة أمام غينيا لم تكن وليدة الصدفة

أهداف فوز الزمالك على المقاولون 6-1 (كأس مصر)

الزمالك يسجل هدفين في دقيقتين أمام المقاولون (كأس مصر)

هدف الزمالك الأول في المقاولون بقدم زيزو (كأس مصر)

هدف إنبي الثاني في مرمى النجوم - سيف الخشاب

مرتجي يحكي عن خطأ تدراكه الأهلي.. وكواليس حديثه مع غالي بعد هدف الوداد

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