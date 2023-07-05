حوار في الجول| خالد مرتجي يكشف كيف يُدير الأهلي أموره المالية.. ولماذا تخسر الأندية المصرية

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 16:59

7/5/2023 4:59:47 PM حوار في الجول| خالد مرتجي يكشف كيف يُدير الأهلي أموره المالية.. ولماذا تخسر الأندية المصرية
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الأهلي خالد مرتجي
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