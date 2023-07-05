هدف أهّل مصر للأوليمبياد.. تسديدة شحاتة أمام غينيا لم تكن وليدة الصدفة

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 00:19

7/5/2023 12:19:42 AM هدف أهّل مصر للأوليمبياد.. تسديدة شحاتة أمام غينيا لم تكن وليدة الصدفة
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