هدف فوز مصر على غينيا 0/1 - محمد شحاتة (نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23)
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 21:29
⚽محمد شحاتة يضع المنتخب المصري في المقدمة #بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #مصر_غينيا #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/0KJwFAsnzV— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 4, 2023
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