هدف فوز مصر على غينيا 0/1 - محمد شحاتة (نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23)

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 21:29

7/4/2023 9:29:34 PM هدف فوز مصر على غينيا 0/1 - محمد شحاتة (نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23)
منتخب مصر الأولمبي أمم إفريقيا
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