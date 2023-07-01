حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وحقيقة الكوبري

السبت، 01 يوليه 2023 - 21:48

7/1/2023 9:48:38 PM حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وحقيقة الكوبري
خالد مرتجي الأهلي الزمالك كهربا
نرشح لكم
هدف فوز الداخلية على المقاولون العرب 1-0 (الدوري المصري) ملخص فوز الأهلي على البنك 3-0 (الدوري المصري) هدف الأهلي الثاني ضد البنك - أحمد عبد القادر (الدوري المصري) هدف الأهلي الأول ضد البنك - علي معلول (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول أمام أسوان - محمد الشامي (الدوري المصري) هدف أسوان الأول ضد الإسماعيلي - محمد حمدي زكي (الدوري المصري) هدف فوز منتخب مصر الأولمبي على مالي 0/1 - إبراهيم عادل (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة) هدف الزمالك الثاني في غزل المحلة من شيكابالا
أخر الأخبار
مصدر من زد لـ في الجول: أنهينا الاتفاق مع شادي حسين دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 10 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إسلام عطية مستمر مع المصري لـ 4 مواسم 11 دقيقة | الدوري المصري
نجله بعد انضمامه: جورج ويا مجنون بـ يوفنتوس 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الخليج السعودي يضم أحمد سعيد ساعة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1) (1) الاتحاد.. جووول هداف الدوري يسجل ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الاستئناف يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع لمناقشة قضية كهربا.. والقرار المتوقع ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب