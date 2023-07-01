احتفالات النجم الساحلي بالتتويج بلقب الدوري التونسي 2022-23
السبت، 01 يوليه 2023 - 01:26
⚽|— قنوات الكاس (@alkasschannel) June 30, 2023
شاهد.. لحظة تتويج النجم الساحلي بطلا للدوري التونسي لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخه#قنوات_الكاس pic.twitter.com/t1YMEjdmTx
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