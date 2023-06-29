هدف الأهلي الثاني ضد البنك - أحمد عبد القادر (الدوري المصري)

هدف الأهلي الأول ضد البنك - علي معلول (الدوري المصري)

هدف الإسماعيلي الأول أمام أسوان - محمد الشامي (الدوري المصري)

هدف أسوان الأول ضد الإسماعيلي - محمد حمدي زكي (الدوري المصري)

أهداف فوز بيراميدز على سموحة 5-2 (الدوري المصري)

ثنائية فوز المصري على فيوتشر (الدوري المصري)

هدف الزمالك الثاني في غزل المحلة من شيكابالا

هدف الزمالك الأول في غزل المحلة من أحمد سيد "زيزو"