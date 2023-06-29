هدف الأهلي الثاني ضد البنك - أحمد عبد القادر (الدوري المصري)
الخميس، 29 يونيو 2023 - 22:09
ركنها بمعلمة 👌🦅 أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى البنك الأهلي #ONTime_Sports pic.twitter.com/8ZSRWKXDOk— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 29, 2023
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