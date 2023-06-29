هدف أسوان الأول ضد الإسماعيلي - محمد حمدي زكي (الدوري المصري)

الخميس، 29 يونيو 2023 - 19:43

6/29/2023 7:43:40 PM هدف أسوان الأول ضد الإسماعيلي - محمد حمدي زكي (الدوري المصري)
أسوان الإسماعيلي الدوري المصري في الدوري
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