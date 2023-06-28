ثنائية فوز المصري على فيوتشر (الدوري المصري)
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 21:17
🔥🏆 أهداف مباراة المصري وفيوتشر 0:2 في الدوري #ONTime_Sports pic.twitter.com/nhNVUdpCin— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 28, 2023
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