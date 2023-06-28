هدف فوز منتخب مصر الأولمبي على مالي 0/1 - إبراهيم عادل (كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة)
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 20:39
⚽️🥅 إبراهيم عادل يفتتح التسجيل للمنتخب المصري#بطولة_أمم_إفريقيا_تحت_23_سنة | #مصر #TotalEnergiesAFCONU23 pic.twitter.com/cSpoOH9ibs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2023
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