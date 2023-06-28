مقصية من خارج الـ 18.. هدف خرافي في الدرجة الثانية البرازيلية
الأربعاء، 28 يونيو 2023 - 10:36
Olha o Puskas! Guilherme Madruga, do Botafogo-SP, fez este golaço de bicicleta de fora da área no confronto com o Novorizontino, pela Série B. A pintura garantiu a vitória por 1 a 0 do time de Ribeirão Preto. pic.twitter.com/M229jJE2oC— ge (@geglobo) June 28, 2023
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