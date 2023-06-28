مقصية من خارج الـ 18.. هدف خرافي في الدرجة الثانية البرازيلية

ملخص فوز المكسيك على هندوراس 4-0 (الكأس الذهبية)

ملخص فوز هايتي على قطر 2-1 (الكأس الذهبية)

هدفا فوز الأرجنتين على أستراليا 2-0 (ودي)

إعلان إنتر ميامي التعاقد مع ميسي

صاروخ.. هدف هالك من ركلة ثابتة من منتصف الملعب في الدوري البرازيلي