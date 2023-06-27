هدف الزمالك الثاني في غزل المحلة من شيكابالا
الثلاثاء، 27 يونيو 2023 - 23:30
شيكابالا غير الحالة 🔥🏹 الزمالك يسجل الهدف الثاني في مرمى غزل المحلة عن طريق القائد شيكا#ONTime_Sports pic.twitter.com/Dys8UaCkPA— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 27, 2023
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