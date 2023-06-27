شاهد - احتفالات النجم الساحلي بالتتويج بلقب الدوري التونسي 2023

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شاهد.. احتفالات لاعبي #النجم_الساحلي 🇹🇳 مع الجماهير بعد تحقيق لقب #الدوري_التونسي لموسم 2022-2023 للمرة الـ11 في تاريخ الفريق #قنوات_الكاس pic.twitter.com/lzNHmCa360