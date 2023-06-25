نظرية جوارديولا عن أنف أبو الهول
الأحد، 25 يونيو 2023 - 21:33
فلسفة جوارديولا لا تفارقه حتى في أسباب سقوط أنف أبو الهول 😅#جوارديولا #مصر #أبو_الهول #egypt #pyramids pic.twitter.com/g8lj3dzxm2— FilGoal (@FilGoal) June 25, 2023
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