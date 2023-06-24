طرد أحمد حكم لاعب سموحة أمام النجوم (كأس مصر)
السبت، 24 يونيو 2023 - 20:39
بطاقة حمراء لـ أحمد حكم لاعب سموحة بعد تداخل مع حارس مرمى النجوم 🔴🔴 pic.twitter.com/gfdizPNxyG— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2023
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