هدف فوز النجوم على سموحة في كأس مصر (نور علاء)
السبت، 24 يونيو 2023 - 20:38
جووووووول⚽🔥.. نور علاء يسجل الهدف الأول لفريق النجوم في شباك سموحة بـ كأس مصر pic.twitter.com/cvJofsANmF— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 24, 2023
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