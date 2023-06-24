تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي 2022-23

السبت، 24 يونيو 2023 - 10:27

6/24/2023 10:27:24 AM تتويج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي 2022-23
الجيش الملكي الدوري المغربي
نرشح لكم
هدف الأهلي الأول أمام الوداد - محمد عبد المنعم (دوري أبطال إفريقيا) "يمشي كدة كدة".. بنزيمة يردد هتاف جماهير الاتحاد مخلص فوز الأولمبي الباجي على الترجي في نهائي كأس تونس ركلات ماراثونية.. الهلال السعودي بطل كأس خادم الحرمين 2023 أهداف فوز العربي على السد 3-0 (كأس أمير قطر) هدفا تعادل النصر مع الخليج 1/1 (الدوري السعودي) هدف خيالي من منتصف الملعب في الدوري الإماراتي ملخص تأهل أهلي طرابلس والصفاقسي وتشرين في البطولة العربية
أخر الأخبار
إيقاف 4 لاعبين بسبب أحداث مباراة أمريكا والمكسيك 20 دقيقة | أمريكا
تقرير: خطوة واحدة تفصل قائد المغرب عن مارسيليا 24 دقيقة | ميركاتو
في عيد ميلاده.. 36 معلومة ربما لا تعرفها عن ليونيل ميسي 32 دقيقة | أمريكا
فوت ميركاتو: شيفيلد وليل يخططان للتعاقد مع مصطفى محمد 53 دقيقة | المحترفون
وائل رياض: الحفاظ على لقب البطولة الإفريقية مهمة صعبة.. ودرسنا النيجر جيدا ساعة | منتخب مصر
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الدوري المصري
مدرب منتخب السويس: سنحاول تقليل خطورة الأهلي الذي وصل لقمة مستواه ساعة | الكرة المصرية
وكيل المثلوثي يكشف تفاصيل التجديد مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماركا: السعودية تبلغ مصر واليونان بالانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 2 عامر حسين: الأهلي سيستمر في اللعب بعد نهاية الدوري.. وفيفا استفسر عن احتفال أفشة 3 بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن مكان إقامة كأس العالم للأندية 2025 4 في الجول يكشف – ما طلبه كولر من الأهلي في الانتقالات.. دعم 4 مراكز