هدف فوز المقاولون على سيراميكا 1-0 - لويس إدوارد (كأس مصر)

ممر شرفي من لاعبي الحدود للأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

هدف الأهلي الأول أمام حرس الحدود (محمود بن والي - هدف عكسي)

تشتيت رائع على مرتين من محمود علاء ضد بيراميدز (كأس مصر)