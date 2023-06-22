هدف الأهلي الثاني أمام حرس الحدود (أحمد عبد القادر)
الخميس، 22 يونيو 2023 - 23:08
تصوووووية غير عادية 🦅😮 أحمد عبد القادر يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى حرس الحدود بطريقة مميزة #ONTime_Sports pic.twitter.com/iUyHtWK9Hn— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023
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