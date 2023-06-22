هدف الأهلي الملغي أمام حرس الحدود (محمد شريف)
الخميس، 22 يونيو 2023 - 22:37
🦅🎥 محمد شريف يسجل هدف للأهلي ولكن الفار يتدخل ويلغى الهدف بداعي التسلل! #ONTime_Sports pic.twitter.com/ckPWv4ktGS— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023
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