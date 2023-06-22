هدف الأهلي الملغي أمام حرس الحدود (محمد شريف)

ممر شرفي من لاعبي الحدود للأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا

هدف الأهلي الأول أمام حرس الحدود (محمود بن والي - هدف عكسي)

إنقاذ رائع من محمود علاء أمام البنك الأهلي (الدوري المصري)

هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)