ممر شرفي من لاعبي الحدود للأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا
الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:50
ممر شرفي لأبطال إفريقيا. 🔴🦅🌍— FilGoal (@FilGoal) June 22, 2023
تحية خاصة من لاعبي حرس الحدود للاعبي الأهلي قبل بداية اللقاء. 🤝👏pic.twitter.com/bIngPF0o0D
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