هدف الأهلي الأول أمام حرس الحدود (محمود بن والي - هدف عكسي)
الخميس، 22 يونيو 2023 - 21:47
بدري بدري 🦅💥 الأهلي يسجل الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بخطأ من المدافع بن والي #ONTime_Sports pic.twitter.com/k9LvkVj5qc— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 22, 2023
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