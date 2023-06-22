هدف فوز بيراميدز على الاتحاد 1-0 - فخر الدين بن يوسف (كأس مصر)

تشتيت رائع على مرتين من محمود علاء ضد بيراميدز (كأس مصر)

هدف إبراهيم عادل مع مصر الأولمبي ضد غانا الأولمبي (مباراة ودية)

هدف منتخب غانا الأولمبي في مصر الأولمبي (مباراة ودية)

هدف مصر الثاني ضد غينيا - مصطفى محمد (تصفيات أمم إفريقيا)

الشناوي يهدي ميداليته لـ مصطفى شوبير (تتويج الأهلي بدوري الأبطال)

هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)

طرد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أمام الإسماعيلي (الدوري المصري)

هدف المقاولون الأول ضد أسوان - فاروقا نور الدين (الدوري المصري)