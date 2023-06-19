أهداف فوز منتخب مصر على جنوب السودان 3-0 (مباراة ودية)

الإثنين، 19 يونيو 2023 - 01:03

6/19/2023 1:03:32 AM أهداف فوز منتخب مصر على جنوب السودان 3-0 (مباراة ودية)
مصر
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