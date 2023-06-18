هدف مصر الثالث في جنوب السودان - تريزيجيه

الأحد، 18 يونيو 2023 - 22:03

6/18/2023 10:03:59 PM هدف مصر الثالث في جنوب السودان - تريزيجيه
مصر
نرشح لكم
هدف منتخب مصر الثاني في مرمى جنوب السودان - محمود كهربا (مباراة ودية) هدف منتخب مصر الأول في مرمى جنوب السودان - مصطفى فتحي (مباراة ودية) هدف مصر الثاني ضد غينيا - مصطفى محمد (تصفيات أمم إفريقيا) هدف مصر الأول ضد غينيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا) هدف غينيا الأول ضد مصر - شيروه جوراسي (تصفيات أمم إفريقيا) هدفا فوز منتخب مصر الأولمبي على الكونغو (2-0) فيتوريا يتحدث عن إصابة الشناوي أول تعليق من محمد صبحي على مشاركته المفاجئة مع منتخب مصر
أخر الأخبار
غنام محمد: أتمنى أن أكون عند حسن ظن فيتوريا.. وسمعت فقط عن اهتمام الزمالك 5 دقيقة | منتخب مصر
هشام صلاح: فيتوريا يجعلني أطور من نفسي.. وهذه حقيقة العروض 30 دقيقة | منتخب مصر
مصطفى فتحي: فيتوريا يساعدنا على الظهور بشكل مميز.. وهذا موقفي مع بيراميدز 40 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر فيتوريا: الفوز أعطى الثقة للعناصر الجديدة.. ونعطي إشارة لكل لاعب في مصر 41 دقيقة | منتخب مصر
الانتصار السابع على التوالي مع فيتوريا.. مصر تفوز على جنوب السودان وديا بثلاثية ساعة | منتخب مصر
كرة يد - فريق قداح يخسر نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية.. ماجديبورج يحقق لقبه الرابع ساعة | كرة يد
تنس - ميار شريف تتوج ببطولة فالنسيا.. وتصنيف تاريخي مرتقب ساعة | رياضات أخرى
مباشر نهائي دوري الأمم - إسبانيا (0)-(0) كرواتيا.. الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد إقامة السوبر الإفريقي.. والمكان الأقرب لاستضافته 2 سذاجة فاندنبروك وإحباط الرابعة و"عبد المؤمن".. أبرز ردود فعل الصحف المغربية 3 شوبير يكشف كواليس ما حدث مع مشجع الزمالك في المطار.. واستلامه ميدالية الشناوي 4 من يمثل إفريقيا في كأس العالم للأندية 2025 عن موسم 2023؟