هدف منتخب مصر الأول في مرمى جنوب السودان - مصطفى فتحي (مباراة ودية)

هدف مصر الأول ضد غينيا - تريزيجيه (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف غينيا الأول ضد مصر - شيروه جوراسي (تصفيات أمم إفريقيا)

أول تعليق من محمد صبحي على مشاركته المفاجئة مع منتخب مصر