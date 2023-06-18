هدف إيطاليا الأول في مرمى هولندا - فيديريكو ديماركو (دوري الأمم الأوروبية)
الأحد، 18 يونيو 2023 - 19:15
🇮🇹 ديماركو يبصم على الهدف الأول #دوري_الأمم_الأوروبية | #هولندا_ايطاليا #UEFANationsLeague pic.twitter.com/MLtxYLvoim— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 18, 2023
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