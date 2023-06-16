ممر شرفي لتكريم ياكوب بواشتكوفسكي "كوبا" خلال اعتزاله دوليا
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 23:51
ياكوب بواشتكوفسكي "كوبا" يعلن إعتزاله اللعب دولياً— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2023
ممر شرفي تكريماً له#مباراة_ودية#FriendlyMatch pic.twitter.com/F4VwsJwUBg
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