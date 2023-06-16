هدف إنجلترا الثاني ضد مالطا - ألكسندر أرنولد (تصفيات يورو 2024)

هدف فرنسا الأول ضد جبل طارق - أوليفييه جيرو (تصفيات يورو 2024)

هدف إنجلترا الأول ضد مالطا - عكسي (تصفيات يورو 2024)

هدف إسبانيا الثاني ضد إيطاليا - خوسليو (دوري الأمم الأوروبية)

هدف إيطاليا الأول ضد إسبانيا - شيرو إيموبيلي (دوري الأمم الأوروبية)

هدف إسبانيا الأول ضد إيطاليا - يريمي بينو (دوري الأمم الأوروبية)

هدف مورديتش مع كرواتيا ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية