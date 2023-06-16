هدف إنجلترا الأول ضد مالطا - عكسي (تصفيات يورو 2024)
الجمعة، 16 يونيو 2023 - 23:39
"النيران الصديقة" تمنح المنتخب الإنكليزي التقدم على حساب مالطا#تصفيات_أمم_أوروبا#EuroQualifiers pic.twitter.com/noQz4ln7yq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 16, 2023
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