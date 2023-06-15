هدف إبراهيم عادل مع مصر الأولمبي ضد غانا الأولمبي (مباراة ودية)

هدف منتخب غانا الأولمبي في مصر الأولمبي (مباراة ودية)

هدف مصر الثاني ضد غينيا - مصطفى محمد (تصفيات أمم إفريقيا)

هدف أسوان الأول ضد المقاولون - حسام عرفات (الدوري المصري)