هدف منتخب غانا الأولمبي في مصر الأولمبي (مباراة ودية)
الخميس، 15 يونيو 2023 - 19:09
دانيال بارنيه يسجل الهدف الأول لمنتخب غانا الأولمبي ضد منتخب مصر من ركلة جزاء pic.twitter.com/ie0qcUdHW4— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 15, 2023
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