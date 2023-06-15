هدف أسمنت أسيوط الأول أمام لافيينا - عبد الله كمال (الدرجة الثانية)
الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:48
عبدالله كمال علام يسجل هدف راااااااااائع لأسمنت أسيوط في مرمى لافيينا ⚽ 🔥 pic.twitter.com/RhnqPnZi6M— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 15, 2023
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