هدفا فوز الأرجنتين على أستراليا 2-0 (ودي)
الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:39
منتخب الأرجنتين ينتصر وديا على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد 2-0 ضمن جولة التانغو الآسيوية pic.twitter.com/Gw5sNEQMqh— الشارقة الرياضية (@SharjahSportsTV) June 15, 2023
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