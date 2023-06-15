هدفا فوز الأرجنتين على أستراليا 2-0 (ودي)

الخميس، 15 يونيو 2023 - 17:39

6/15/2023 5:39:13 PM هدفا فوز الأرجنتين على أستراليا 2-0 (ودي)
الأرجنتين أستراليا ليونيل ميسي
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