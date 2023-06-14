هدف كرواتيا الثالث ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 23:59
بيتكوفيتش يقرّب كرواتيا الى النهائي#دوري_الأمم_الأوروبية | #هولندا_كرواتيا#UEFANationsLeague | #NEDCRO pic.twitter.com/1B9iiJKnun— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
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