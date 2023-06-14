هدف هولندا الأول ضد كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 22:35

6/14/2023 10:35:00 PM

هدف هولندا الأول ضد كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية