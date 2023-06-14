هدف هولندا الأول ضد كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 22:35
مالين يعطي الأفضلية للطواحين #دوري_الامم_الاوروبية#UEFANationsLeague pic.twitter.com/Vf60YqPcS6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 14, 2023
نرشح لكم
هدف مورديتش مع كرواتيا ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية هدف كرواتيا الثالث ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية هدف تعادل هولندا ضد كرواتيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية هدف كرواتيا الثاني ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية هدف تعادل كرواتيا ضد هولندا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تتويج مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أونانا يتألق ويمنع فرصة محققة من هالاند (نهائي دوري أبطال أوروبا) بمجهود فردي.. فرصة برنادو سيلفا المهدرة ضد إنتر (نهائي دوري أبطال أوروبا)