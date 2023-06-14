احتفالات لاعبي بلدية المحلة بالعودة لـ الدوري الممتاز
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 19:35
بعد غياب 15 عام 🔥🏆 فرحة لاعبي والجهاز الفني لبلدية المحلة بعد العودة للدوري الممتاز #ONTime_Sports pic.twitter.com/MLBsNJWKRg— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2023
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