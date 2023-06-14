هدف بلدية المحلة الأول ضد دكرنس - وحيد محسن (الدرجة الثانية)
الأربعاء، 14 يونيو 2023 - 17:27
جووووووول 🔥⚽ وحيد محسن يفتتح التسجيل لبلدية المحلة في مرمى دكرنس #ONTime_Sports pic.twitter.com/dOLausdpx9— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 14, 2023
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