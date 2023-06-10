لحظة إصابة دي بروين وخروجه المبكر (نهائي دوري أبطال أوروبا)
السبت، 10 يونيو 2023 - 22:53
نرشح لكم
أونانا يتألق ويمنع فرصة محققة من هالاند (نهائي دوري أبطال أوروبا) بمجهود فردي.. فرصة برنادو سيلفا المهدرة ضد إنتر (نهائي دوري أبطال أوروبا) هدف ميليتاو بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي ضد ريال مدريد كورتوا يتألق أمام انفراد هالاند هدف بيرناردو سيلفا الثاني مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد هدف بيرناردو سيلفا مع مانشستر سيتي ضد ريال مدريد كورتوا يتعملق مجددا أمام رأسية كالقذيفة من هالاند كورتوا يحرم هالاند من هدف محقق في قمة مانشستر سيتي وريال مدريد
أخر الأخبار
بي إن: الهلال يتفاوض مع أليجري 2 ساعة | السعودية