بمجهود فردي.. فرصة برنادو سيلفا المهدرة ضد إنتر (نهائي دوري أبطال أوروبا)

السبت، 10 يونيو 2023 - 22:16

6/10/2023 10:16:40 PM بمجهود فردي.. فرصة برنادو سيلفا المهدرة ضد إنتر (نهائي دوري أبطال أوروبا)
إنتر مانشستر سيتي
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