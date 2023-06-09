إنقاذ رائع من محمود علاء أمام البنك الأهلي (الدوري المصري)
الجمعة، 09 يونيو 2023 - 22:11
بكعب رجله.. إنقاذ عالمي من محمود علاء ينقذ الاتحاد السكندري من هدف محقق pic.twitter.com/3s7PskjbcV— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023
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