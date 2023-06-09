هدف زد الثالث ضد وادي دجلة - مصطفى سلطان (الدرجة الثانية)
الجمعة، 09 يونيو 2023 - 19:24
بالثلاثة ⚽💥 مصطفى سلطان يسجل الهدف الثالث لنادي ZED في مرمى وادي دجلة #ONTime_Sports pic.twitter.com/MDknFPOeQM— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 9, 2023
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